إیران تدین بشدة التدخل العسكري الأمريكي فی البحر الكاريبي وأمیركا اللاتینیة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، "إسماعيل بقائي"، إن الإجراءات الأمريكية المسببة للتوتر والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، وخاصة التحركات العسكرية الأخيرة ضد فنزويلا، تعتبر تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

وحذر من تداعیات انتشار الفوضى والنزعة الأحادية العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية على السلام والاستقرار العالميين.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، الهجمات العسكرية الأميركية على قوارب الصيد في هذه المنطقة والتهديد باللجوء إلى القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لفنزويلا، ووصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالاهتمام الفوري بالوضع الخطير الناجم عن إصرار الولايات المتحدة على التدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية كدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.

