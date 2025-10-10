متحدثة الحكومة الإيرانية: وقف الجرائم في غزة بداية لا نهاية.. ومحاسبة الاحتلال ضرورة دولية

وقالت مهاجراني في تصريحاتٍ للميادين، يوم الخميس، إنّ إيران "ستدعم أي خطوة أو مبادرة يُمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزّة، وانسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة، ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق حقوقهم الأساسية".

وأشارت إلى أنّ دعم إيران للشعب الفلسطيني "ليس مجرّد موقف سياسي، بل يستند إلى الإيمان العميق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، والوقوف في وجه الظلم والاحتلال"، مؤكدةً أنّ مقاومة الشعب الفلسطيني "مشروعة وتمثّل جزءاً لا يتجزأ من مسار استعادة الحقوق الفلسطينية".

وأضافت مهاجراني أنّ وقف الجرائم في غزّة "لا يُمثّل نهاية المطاف، بل يجب أن تتبعه محاسبة حقيقية للآمرين والمنفذين لجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية"، داعية "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية".

وفي وقتٍ سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية دعم طهران لأيّ عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مشيرةً إلى ضرورة أن يبقى الأطراف كافّة يقظين تجاه "خداع الكيان الصهيوني ونقضه المستمر للاتفاقات والالتزامات الدولية".

وكانت الساعات الأولى من منتصف ليل الأربعاء - الخميس، 8-9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري،قد شهدت تطوّراً سياسياً مفصلياً في مسار الحرب على غزّة، بعد أن أعلنت حماس التوصّل إلى اتفاق شامل يقضي بإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وانسحاب قوات الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.

endNewsMessage1