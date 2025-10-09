ايران تدعم اي مبادرة تتضمن وقف الحرب والابادة الجماعية في غزة

واشارت الخارجية الايرانية في بيان اليوم الخميس الى مفاد البيان الصادر عنها في 6 الجاري فيما يخص انهاء الابادة الجماعية في غزة واكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت دائما اي اجراء ومبادرة تسهم في وقف حرب الابادة الجماعية وانسحاب جيش الاحتلال ودخول المساعدات الانسانية وتحرير الاسرى الفلسطينيين واقرار الحقوق الاساسية للفلسطينيين.

واضافت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها داعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني على طريق اقرار حق تقرير المصير، قد استفادت على مدى هذين العامين من جميع طاقاتها الدبلوماسية لا سيما على صعيد المنطقة ومنظمة التعاون الاسلامي وكذلك الامم المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني وحماته لوقف الابادة الجماعية وانسحاب المحتلين من غزة.

واذ حيت وزارة الخارجية ذكرى كبار شهداء المقاومة اكدت على مسؤولية الاسرة الدولية للحد من اي خرق يرتكبه الكيان المحتل وتدعو جميع الاطراف للتحلي بالوعي ازاء الخداع ونكث العهد الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

وجددت التاكيد على ان وقف الجرائم والابادة الجماعية في غزة، لا ينفي مسؤولية الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة لمتابعة الواجب القانوني والانساني والاخلاقي المشترك للاسرة الدولية لتنفيذ العدالة عن طريق تحديد ومعاقبة مصدري الاوامر ومنفذي جرائم الحرب والابادة الجماعية والجريمة ضد الانسانية في قطاع غزة وذلك بهدف وضع نهاية لافلات الكيان الصهيوني على مدى عقود من العقاب.

