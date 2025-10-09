بوتين: إسرائيل طلبت نقل إشارات إلى إيران بأنها ملتزمة بالتسوية وغير مهتمة بالمواجهة

وأشار بوتين خلال قمة "روسيا وآسيا الوسطى" إلى أن الملف النووي الإيراني لا يمكن حله إلا عبر الدبلوماسية والمفاوضات، مؤكداً أن روسيا تحافظ على اتصالات وثيقة مع شركائها الإيرانيين وتلمس التزامهم بإيجاد حلول مقبولة للطرفين، واستئناف التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتفادي أي تصعيد في المنطقة، مشدداً على أن الحوار هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

