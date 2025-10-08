عراقجي ينفي إجراء أي اتصال مع ويتكوف

وقال وزير الخارجية "عباس عراقجي" للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء ، ردا على تقرير لصحيفة الجريدة الكويتية يفيد بأنه اتصل مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف: "لم يكن لدی أي اتصال معه".

وزعمت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين "عباس عراقجي" والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي "ستيف ويتكوف" بشأن استئناف المحادثات النووية، واتفق الجانبان على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

endNewsMessage1