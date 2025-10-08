الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، ممثلة بنائب الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، سفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مقر الوزارة، وذلك احتجاجًا على ما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي من مواقف وصفتها طهران بالتدخلية وغير المقبولة.

وفي أعقاب ما ورد من مزاعم تدخّلية في البيان المشترك لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي- بما في ذلك دعم الادعاءات الباطلة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى، وكذلك التدخل في القضايا الدفاعية الإيرانية وتكرار المزاعم الكاذبة حول البرنامج النووي الإيراني- تم استدعاء سفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية الإيرانية من قبل مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، حيث تم إبلاغهم باحتجاج إيران الشديد على هذه المواقف.

