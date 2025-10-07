عراقجي يرد علی ترامب: كنا على وشك التوصل إلى اتفاق نووي جديد وتاريخي

وأوضح عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن طهران وواشنطن كانتا على وشك التوصل إلى "اتفاق نووي جديد وتاريخي"، مشيراً إلى أنه عند توجهه إلى الجولة الخامسة من المفاوضات في 23 أيار/مايو مع المبعوث الأميركي ويتكوف، كتب قائلاً: "السلاح النووي يساوي صفراً، أي أننا أمام اتفاق، أما التخصيب يساوي صفراً فلا يعني عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق".

وشدّد الموزير عراقجي على أن بلاده ما زالت ملتزمة بالحوار البناء، محذّراً من أن استمرار واشنطن في الخطاب التصعيدي سيجعل الوصول إلى أي تفاهم أكثر صعوبة.

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بشنّ هجوم جديد ضدّ إيران في حال استئنافها تطوير برنامجها النووي، وذلك عقب العدوان الأميركي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/يونيو الماضي، خلال الحرب الإسرائيلية التي استمرّت 12 يوماً.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس القوات البحرية الأميركية في ولاية فيرجينيا، إنّ "الجيش الأميركي أطلق 30 صاروخاً من طراز توماهوك بعد أن نفّذت طائرات بي–2 ضربات دقيقة على جميع الأهداف".

وأضاف أنّ "إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي خلال شهر واحد، أما الآن فعليها أن تبدأ من الصفر"، محذّراً من أنّ واشنطن "لن تنتظر طويلاً" للردّ إذا ما استأنفت طهران أنشطتها النووية.

وتأتي تصريحات ترامب في سياق تصعيدي يعكس استمرار السياسة الأميركية القائمة على التهديد والضغوط، رغم فشلها في تحقيق أهدافها خلال السنوات الماضية.

