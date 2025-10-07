إيران وروسيا توقعان اتفاقا لبناء 8 محطات نووية وإنتاج 5000 ميغاواط من الطاقة

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ابراهيم رضائي حول تقرير رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي بشأن زيارته لروسيا، خلال حضوره اجتماع اللجنة: قال اسلامي في التقرير إن المنظمة لديها بروتوكول لبناء ثماني محطات للطاقة النووية مع روسيا؛ وقد تم تشغيل إحدى هذه المحطات الثماني، ويجري إنشاء محطتين أخريين، كما تم التوصل إلى اتفاق لانتاج 5000 ميغاواط من الطاقة النووية في محافظة هرمزكان.

وبشأن المفاوضات قال رضائي: انتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً إن إيران دأبت على تحذير الوكالة بشان الحفاظ على سرية المعلومات، إلا أن الوكالة لم تُعر هذه القضية اهتمامًا.

وأضاف: صرّح رئيس منظمة الطاقة أيضًا بشأن المفاوضات بأن وزارة الخارجية هي محور المفاوضات السياسية، والتي تُجرى بتوجيه من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأشار النائب رضائي إلى أن أعضاء لجنة الأمن القومي أشادوا أيضًا بأنشطة منظمة الطاقة الذرية في هذا الاجتماع، وأكدوا على استمرار الأنشطة النووية السلمية للبلاد وتطويرها، والتنفيذ الصارم لقانون تعليق التعاون مع الوكالة الذرية.

وبخصوص تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في هذا الاجتماع، قال رضائي: أكد ابراهيم عزيزي في هذا الاجتماع أننا نطالب بالتطبيق الكامل لقانون التزام الحكومة وتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونؤكد على تطبيقه بدقة. كما دعا منظمة الطاقة الذرية إلى تقديم تقرير عن أدائها في تطبيق هذا القانون، وأكد على تعزيز الأنشطة النووية السلمية للبلاد في ميزانية العام القادم (العام الايراني القادم يبدا في 21 اذار/مارس 2026) للاستعداد للحوادث، وضرورة تعزيز التثقيف في مجال الصناعة النووية.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، ردًا على تحرك الأوروبيين لتفعيل آلية الزناد "سناب باك"، قال إن هذه اللجنة تسعى إلى إعداد خطة للرد على تحرك الترويكا الأوروبية. كما أكد على تنفيذ خطة التنمية السابعة في مجال الطاقة النووية.

