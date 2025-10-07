الرئیس بزشکیان: الثقافة الإيرانية متجذرة في التعاون ومساعدة الآخرين

وقال "مسعود بزشکیان"، في كلمته خلال مراسم اليوم الوطني للقرى والعشائر، اليوم الثلاثاء، إن جميع القوميات الإيرانية تسعى إلى حل مشاكلها من خلال التعاون المشترك.

وأضاف أن حضور رواد الأعمال والمنتجين والتقنيين رمزٌ لإيران، لأن بلدنا، بكل أطيافه وقومياته المتنوعة، یختص لجميع الإيرانيين.

ومضی إلی القول: إن الثقافة الإيرانية متجذرة في التعاون ومساعدة الآخرين، مضيفا : نحن نحاول حل المشاكل، وسيتم حل المشاكل بفضل العملية الحالية، وبمشاركة الشعب الإيراني بكل أطيافه العرقية.

وأكد رئیس الجمهوریة أننا لن نسمح لأعدائنا بشن العدوان علی ایران و أضاف أن العدو كان يظن أن الفوضى ستعم البلاد إذا هاجم إيران، لكن الشعب الإيراني صمد أمام الأعداء وحقق إنجازات مهمة في جميع المجالات.

وفي الجزء الأخير من تصریحاته، أشار الرئيس "بزشکیان" إلى قصيدة للشاعر الإيراني "شهريار" باللغة الأذرية، وأدان قمع وقتل الأبرياء في غزة، وقال من الصعب جدا تحمل كلام وتصریحات من يتشدقون بحقوق الإنسان، بينما يقتلون الأبرياء في غزة وقال إن الظالمين الذين أعمتهم الأموال والسلطة والقوة لن يترددوا عن ارتكاب أي ظلم.

