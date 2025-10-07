قائد القوات البحرية: الدول المطلة على بحر قزوين ستجري مناورة مشتركة

وأدلى الادميرال "شهرام إيراني" بهذه التصريحات اليوم الثلاثاء خلال اجتماع قادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين في سان بطرسبورغ بروسیا.

وأكد الأدميرال "إيراني" في هذا الاجتماع، أن الدول المطلة على بحر قزوين أقامت علاقات جيدة جدا في المجالات المتعلقة بهذا البحر.

وقال إن بحر قزوين یختص فقط للدول الخمس المطلة عليه وهي إيران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان، وقضاياه سيتم حلها من قبل هذه الدول الخمس.

واستطرد قائد البحرية الإيرانية قائلا :إن بحر قزوين ليس مكانا للقوى من خارج المنطقة، والدول المطلة على بحر قزوين لن تسمح لها بالتدخل فيه.

وأكد أن الدول المطلة على بحر قزوين هي التي تتخذ القرارات بشأن هذا البحر.

وقال قائد سلاح البحر: إن قدرات الدول المطلة على بحر قزوين هي على مستوى يمكنها من ضمان الأمن المستدام والمساهمة في الديناميكية الاقتصادية وحل المشاكل البيئية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال "ألكسندر مويسيف" بالتعاون الوثيق بين الدول المطلة على بحر قزوين في المساعدة على حل بعض القضايا .

وقال إن عقد هذه الاجتماعات من شأنه تقريب وجهات النظر وتعزيز التقارب وخلق فرص متكافئة في إطار تطوير التعاون الاقتصادي والمصالح القائمة في هذا البحر.

یذکر أنه اجتمع قادة القوات البحرية لإيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بهدف تعزيز التعاون في إطار إرساء الأمن والمساهمة في الديناميكية الاقتصادية والتعاون في حل القضايا المتعلقة بهذا المسطح المائي.

