رئيس البرلمان الباكستاني: ترسيخ العلاقات مع ايران اولوية مهمة لنا

وافادت العلاقات العامة في البرلمان الباكستاني، أن سردار آياز صادق التقى اليوم الاثنين في إسلام آباد، رضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى باكستان.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والقضايا الإقليمية، وخاصة الحرب في غزة.وأكد آياز صادق على أهمية دور البرلمانين في تطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة في المساعدة على تحديد الفرص الاقتصادية والبرلمانية، مضيفًا أن باكستان لديها عزم قوي على توسيع العلاقات الشاملة مع البلد الصديق والشقيق، إيران.

وأضاف: إيران صديقة وجارة موثوقة لباكستان، وستتعزز هذه العلاقات أكثر من أي وقت مضى مع مرور الوقت.

وفي إشارة إلى الوضع في المنطقة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة، أكد رئيس البرلمان الباكستاني أن دور طهران وإسلام آباد مهم للسلام والاستقرار الإقليميين.

وفي هذا اللقاء، أشاد السفير الإيراني بالمواقف الحازمة للحكومة والبرلمان والشعب الباكستاني في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن دعم باكستان لفلسطين أمرٌ جدير بالثناء.

وأكد أميري مقدم على الدور المحوري للبرلمانين الإيراني والباكستاني، ودعا إلى استغلال جميع الفرص المتاحة لفتح آفاق جديدة للتعاون.

كما أشاد بدور رئيس المجلس الوطني الباكستاني في تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصةً في المجال البرلماني.المصدر: ارنا

