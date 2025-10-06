قائد الحرس الثوري: أي تحرك للعدو في البحر والجزر سيلقى ردا قويا

وخلال تفقده يوم الاحد للوحدات القتالية في جزر الخليج الفارسي والتابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، قال اللواء باكبور: توفقنا اليوم بأن نكون في خدمة إخوتنا الأعزاء في القوات البحرية للحرس الثوري وزيارة جزر "نازعات"، "بوموسى"، "تنب الكبرى"، و"تنب الصغرى"، وأن نشاهد عن كثب الجاهزية العالية لهؤلاء الأعزاء.

وأضاف: خلال هذه الزيارة شاهدنا أن وحدات القوة البحرية للحرس الثوري، سواء في البحر أو في الجزر أو على الساحل، تتمتع بجاهزية جيدة جداً ومعنويات استثنائية.

وأكّد القائد العام للحرس الثوري: مثلما قامت القوات المسلحة بتركيع كيان العدو الصهيوني وأمريكا خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً، فان تحرك من الأعداء في البحر والجزر، سيلقى ردا قويا.

وختم اللواء باكبور بالقول: نسأل الله تعالى أن يكون عوناً وسندا لجميع أعزائنا الذين يخدمون في البحر والجزر.

