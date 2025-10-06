طهران تعيد إعمار 8000 وحدة سكنية مدمّرة جراء العدوان الصهيوني

وقال أحمد علوي، في حديثه عن عملية إعادة إعمار المنازل المتضررة جراء الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: "صُنِّفت الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية إلى ثلاث فئات؛ أولًا، كانت هناك وحدات سكنية لم تُصَب إلا بأضرار طفيفة بسبب موجة الانفجار، مثل تدمير الأبواب والمداخل، والتي بلغ عددها 5280 وحدة. ولحسن الحظ، نعلن اليوم اكتمال أعمال إعادة إعمار هذه الوحدات بالكامل، وعاد سكانها اليها".

وأضاف: أما الفئة الثانية، فكانت الوحدات التي تحتاج إلى ترميم؛ أي أن أضرارها كانت أكبر، مما استدعى اتخاذ تدابير هيكلية؛ وبلغ عدد هذه الوحدات 2521 وحدة، وقد تم الانتهاء من أعمالها وتسليمها لأصحابها ايضا.

وتابع علوي: في القسم الثالث، كانت 59 وحدة بحاجة إلى تدعيم، وقد اكتمل العمل عليها أو لا يزال قيد التنفيذ؛ لكن الجزء الأصعب كان يتعلق بـ 660 وحدة مدمرة بالكامل ويجري العمل على اعادة بنائها في الوقت الحاضر.

وفي إشارة إلى حجم الأضرار، قال: تضرر ما مجموعه 8520 وحدة سكنية في طهران؛ وهذا الرقم يوضح شدة الدمار والسلوك اللاإنساني للكيان الغاصب في الهجمات الأخيرة، حيث أن استهداف المناطق السكنية ليس له مبرر ويتناقض تمامًا مع ادعائهم بعدم إلحاق الأذى بالناس.

كما قال رئيس لجنة السياحة في مجلس مدينة طهران بشأن الإقامة المؤقتة للعائلات المتضررة: تم إيواء 588 عائلة مؤقتًا، منها 494 عائلة استقرت في 11 فندقًا؛ بعض هذه الفنادق تابعة لبلدية طهران والجزء الآخر تم استئجار منازل لهم حتى يتمكن المواطنون المتضررون من العيش بهدوء خلال هذه الفترة الصعبة.

