اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية مع عراقجي لبحث تطورات السياسة الخارجية الإيرانية

وشرح عراقجي في هذا الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، آخر تطورات السياسة الخارجية للبلاد، وأطلع اعضاء اللجنة البرلمانية على مبادرات وجهود السلك الدبلوماسي لحماية المصالح الوطنية.

واستعرض وزير الخارجية جهود الوزارة خلال العام الماضي، بما في ذلك في المجال النووي، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والاستفادة من قدرات المنظمات متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البريكس وشنغهاي، والدبلوماسية الفاعلة لمواجهة حملات الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ودعم المواطنين الايرانيين، والدبلوماسية الاقتصادية، وأجاب على أسئلة النواب حول مختلف المجالات المتعلقة بالسياسة الخارجية.

كما شرح عراقجي برامج زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى نيويورك والمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدّم تقريرًا عن لقاءاته ومحادثاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخر الجهود الدبلوماسية لمواجهة النهج التخريبي للدول الأوروبية الثلاث ، بريطانيا والمانيا وفرنسا، والولايات المتحدة في إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة بشأن القضية النووية.

وفي هذا اللقاء أكد رئيس جهاز السياسة الخارجية على مواصلة جهود وزارة الخارجية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية من خلال التشاور مع الدول ذات التوجهات المشتركة.

