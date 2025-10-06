الخارجية الإيرانية: ندعم أي قرار فلسطيني يضمن وقف الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

وجاء في البيان الصادر: ان وزارة الخارجية الايرانية، وبتذكيرها بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وفقاً "لاتفاقية عام 1948 للأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وكذلك المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل دولة على حدة في مساعدة النضال المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني لتحقيق حق تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الصهيوني، فقد دعمت دوماً أي مبادرة تضمن وقف التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة وتُهيئ الأرضية لإحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

واضاف البيان: إن إيران ، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد والجوانب الخطيرة لهذا المخطط، وتحذيرها مجدداً من تكرار نقض العهود واختلاق العقبات من قبل الكيان الصهيوني في الوفاء بوعوده، خاصة في ظل مخططات هذا الكيان التوسعية والعنصرية، اعتبرت أن أي قرار في هذا الشأن هو من صلاحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته ، وترحب بأي قرار منهم يتضمن وقف إبادة الفلسطينيين، وخروج جيش الاحتلال الصهيوني من غزة، واحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ودخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.

كما اوضح البيان: إن وقف الجريمة والإبادة الجماعية في غزة، لا يلغي مسؤولية الدول والمؤسسات الدولية المختصة في المتابعة القانونية والقضائية لجرائم الكيان الصهيوني وتحديد ومحاكمة آمري ومرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بهدف إنهاء إفلات الكيان من العقاب على مدى عدة عقود.

وأعربت الجمهورية الإسلامية الايرانية عن أملها بتوفير الأرضية لإرسال المساعدات الإنسانية الفورية للشعب المظلوم في غزة، مُعلنةً استعدادها للمشاركة في هذا الأمر.

