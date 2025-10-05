عراقجي يبحث التطورات الدولية مع سفراء البعثات الأجنبية في طهران

وعقد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع سفراء وقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والدولية المعتمدين في طهران، لمناقشة أبرز التطورات الدولية الأخيرة واستعراض سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الإطار.

اللقاء شكل منصة لتبادل الآراء وتوضيح رؤى إيران في السياسة الخارجية، في ظل التحولات الإقليمية والدولية.

