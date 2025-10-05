Iranian Labour News Agency
English FA

عراقجي يبحث التطورات الدولية مع سفراء البعثات الأجنبية في طهران

عراقجي يبحث التطورات الدولية مع سفراء البعثات الأجنبية في طهران
معرف الأخبار : 1696122
تم نسخ الارتباط

عقد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والدولية المعتمدين في طهران.

وعقد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع سفراء وقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والدولية المعتمدين في طهران، لمناقشة أبرز التطورات الدولية الأخيرة واستعراض سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الإطار.

اللقاء شكل منصة لتبادل الآراء وتوضيح رؤى إيران في السياسة الخارجية، في ظل التحولات الإقليمية والدولية.

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات