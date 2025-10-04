الرحلات مستمرة من وإلى طهران: "سناب باک" لم یعطل الملاحة الجویة

وقال سعيد جلندري، الرئيس التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني، في تصريح لوكالة مهر: "حتى هذه اللحظة، لم نتلقَّ أي إخطار من شركات الطيران الأجنبية بشأن إلغاء أو تعديل رحلاتها، وجداول الرحلات تسير وفق البرنامج المحدد دون تغيير".

وقد انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات تزعم أن قطاع الطيران الإيراني يواجه ضغوطًا متزايدة بعد تفعيل "سناب باك" وتوسيع القيود المصرفية، ما أدى -بحسب المزاعم– إلى تعليق بعض الرحلات الأجنبية إلى إيران. إلا أن مراجعة بيانات الرحلات في مطار الإمام الخميني تؤكد عدم صحة هذه المزاعم.

وفي السياق نفسه، علّق نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية على وضع شركة "لوفتهانزا" قائلاً: "الشركة تواجه تحديات داخلية في ألمانيا، وليس لها علاقة بالوضع في إيران. في بعض الأحيان، يتم إلغاء الرحلات لديهم لأسباب بسيطة مثل تغيرات طفيفة في الطقس".

وأكد جلندري في ختام تصريحه أن "كافة الرحلات من وإلى مطار الإمام الخميني الدولي تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي قيود على الحركة الجوية".

