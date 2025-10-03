منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنفي تجميد أصولها في تركيا

في حديث لوكالة فارس الإيرانية، أعرب كمالوندي عن استغرابه من الأخبار التي نُسبت إلى مصادر رسمية تركية والتي تحدثت عن إصدار الحكومة التركية قرارًا رسميًا بتجميد أصول منظمة الطاقة الذرية وبعض الشركات التابعة لها.

وأكد كمالوندي أنه وفقًا للفحوصات التي أجريت، فإن تجميد الأموال أو الأصول الخاصة بهذه المنظمة أو بعض الشركات المرتبطة بها في تركيا غير صحيح.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام تركية عن قيام تركيا بتجميد أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، وذلك بالتنسيق مع جهود دولية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.

ويأتي القرار الصادر في الأول من أكتوبر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10438، ليستهدف أشخاصًا ومنظمات متورطة في برنامج إيران النووي. وتزامنت هذه الخطوة مع فرض الولايات المتحدة عقوبات موازية على شبكات مشتريات الأسلحة الإيرانية، في إطار رد منسق على المخاوف المتجددة حول القدرات النووية الإيرانية.

