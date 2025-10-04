إعدام 6 إرهابيين عملاء الكيان الصهيوني في إيران

وافاد مركز الإعلام القضائي انه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا، تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر إرهابية انفصالية استهدفت أمن محافظة خوزستان عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال السنوات الماضية.

وكان هؤلاء الإرهابيون قد شاركوا بشكل مباشر في اغتيال عدد من رجال قوى الامن الداخلي وحراس الامن، الشهداء "الله نظر صفري"، و"محمد رضا رفيعي نسب"، و"علي صالح مجد"، و"يونس بحر"، كما اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة وقود للغاز في خرمشهر، وهجمات مسلحة على البنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد.

بالإضافة إلى لعبهم دورًا رئيسيًا في العمليات الإرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني، وتلقت دعمًا من جهات أجنبية معادية.

وشكلت اعمال هؤلاء الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في محافظة خوزستان على مدى الأعوام الماضية.

