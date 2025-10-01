لاريجاني: حزب الله تلقى ضربة موجعة لكنه ما زال قويا وقادرا على قلب الموازين

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إنّ حزب الله اللبناني تعرض لضربة موجعة باغتيال أمينه العام وعدد من قادته، لكنه ما يزال قويًا، قادرًا على قلب الموازين، وإنّ سبب صمته على خروقات إسرائيل يعود إلى التزامه بوقف إطلاق النار.

وأوضح لاريجاني: "لا يُمكن إنكار أنّ حزب الله تلقى ضربة قوية باغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله وعدد من قادته، غير أنّ هذه الحركة لن تُدمَّر، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي."

وأضاف أنّ التزام حزب الله بوقف إطلاق النار يجعله يلتزم الصمت حاليًا إزاء خروقات إسرائيل، لكن ذلك لا يعني فقدان القدرة على الرد، بل إنّ الحزب يمتلك الإمكانات الكاملة لتغيير مسار الأحداث متى ما أراد.

وأشار لاريجاني إلى أنّه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان لمس عن قرب كيف يعمل حزب الله على إعادة بناء نفسه بسرعة ويواصل مسيرته المقاومة، مؤكّدًا أنّ التجربة أثبتت أنّ هذه التوجهات لا تختفي بزوال الأفراد، بل تتجذر أكثر.

وفي سياق آخر، تناول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قضية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قائلاً: "لقد اغتيل عدد من علمائنا النوويين، وترامب يتباهى بأنه قصف منشأة نووية إيرانية؛ لكن عليه أن يدرك أنّ إيران خرّجت جيلاً واسعًا من العلماء، ولن تُدمَّر قدراتها النووية بهذه الأساليب."

وشدّد في ختام حديثه على أنّ هذه التجارب، سواء في جبهة المقاومة أو في المجال العلمي، تثبت أنّ الأعداء يخطئون في تقديراتهم، وأنّ محور المقاومة ما يزال أكثر قوة وصلابة مما يتصورون.

