وزيرا خارجية إيران وباكستان يناقشان التطورات الإقليمية وجهود تعزيز السلام والأمن

وأفاد مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بأن السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتناول الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية ، العلاقات الأخوية بين إيران وباكستان، وناقشا تطورات الوضع الإقليمي والجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز السلام والأمن.

وأكد السيناتور إسحاق دار وعراقجي التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي، فضلًا عن التعاون في المحافل متعددة الأطراف.

