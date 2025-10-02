روسيا تعلن بدء تنفيذ المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع إيران رسمياً

وجاء في بيان الخارجية الروسية ان معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الروسي والجمهورية الاسلامية الايرانية التي وُقعت في 17 كانون الثاني/يناير 2025 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الايراني مسعود بزشكيان في موسكو، باتت واجبة التنفيذ رسميا اعتبارا من 2 تشرين الأول/اكتوبر الجاري.

واكدت ان هذا الحدث يشكل منعطفا مهما في تاريخ العلاقات بين روسيا وايران والتي بلغت مستوى جديدا من المشاركة الاستراتيجية الشاملة.

واضافت الخارجية الروسية ان هذه الوثيقة تضع تعليمات مفتاحية لجميع القطاعات ذات الاولوية للتعاون الثنائي طويل الأمد.

وتابعت ان هذه المعاهدة، تمهد لتعزيز التعاون على الصعيد الدولي في اطار النظام العالمي متعدد الاقطاب بما في ذلك التنسيق الوثيق في الجمعيات التقدمية متعددة الاطراف والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والامن في المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

