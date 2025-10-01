إیران تطالب بفرض عقوبات شاملة وفوریة على الکیان الإسرائیلی

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الجديد حول أنشطة الشركات المتورطة في الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، شدّد بحريني على أنّ التزام الدول بمنع جريمة الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك الامتناع عن أي شكل من أشكال المساعدة، يُعدّ قاعدة آمرة في القانون الدولي.

كما أدان السفير الإيراني تواطؤ بعض الحكومات الغربية في هذه الجرائم، مؤكداً أنّ "طهران لن تتراجع أبداً عن الدفاع عن العدالة"، قائلاً : نحن لن نستسلم أبداً، وسنواصل رفع صوتنا عالياً ضد هذه الإبادة.

وشهدت الجلسة مواقف متقاربة من جانب الدول الإسلامية ودول أميركا اللاتينية، حيث دانت جميعها الممارسات "الإسرائيلية"، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل.

