إیران تطالب بفرض عقوبات شاملة وفوریة على الکیان الإسرائیلی
دعا السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف علي بحريني، خلال كلمته أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعا إلى "فرض عقوبات شاملة وفورية على الكيان الصهيوني"؛ مؤكداً وجود أدلة دامغة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الجديد حول أنشطة الشركات المتورطة في الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، شدّد بحريني على أنّ التزام الدول بمنع جريمة الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك الامتناع عن أي شكل من أشكال المساعدة، يُعدّ قاعدة آمرة في القانون الدولي.
كما أدان السفير الإيراني تواطؤ بعض الحكومات الغربية في هذه الجرائم، مؤكداً أنّ "طهران لن تتراجع أبداً عن الدفاع عن العدالة"، قائلاً : نحن لن نستسلم أبداً، وسنواصل رفع صوتنا عالياً ضد هذه الإبادة.
وشهدت الجلسة مواقف متقاربة من جانب الدول الإسلامية ودول أميركا اللاتينية، حيث دانت جميعها الممارسات "الإسرائيلية"، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل.