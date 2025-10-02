وزير الدفاع الإيراني: تطوير العلاقات الدفاعية مع تركيا ضروري لمواجهة التحديات في العالم الإسلامي والمنطقة

وخلال لقائه الجنرال ياشار غولر، وزير الدفاع الوطني التركي، يوم الاربعاء في انقرة، اشار العميد طيار نصير زادة إلى القواسم المشتركة الثقافية والدينية العميقة بين البلدين، وقال: "إن القواسم المشتركة بين إيران وتركيا واسعة لدرجة أن الاختلافات تُعتبر ضئيلة تجاهها، لكن الأعداء سعوا دائمًا إلى تضخيم هذه الاختلافات وتقليل اهمية المشتركات".

ووصف تطوير وتعزيز العلاقات الدفاعية والتفاعلات مع الدول المجاورة بأنه من أولويات إيران، مضيفًا: "بصفتها دولة مهمة في العالم الإسلامي والساحة الدولية، تتمتع تركيا بقدرات اقتصادية وسياسية وعسكرية فعّالة، ويمكن لتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية معها أن يكون مؤثرا في مواجهة تحديات العالم الإسلامي والمنطقة".

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية: "لقد استهدف الكيان الصهيوني غزة ولبنان واليمن وسوريا، وحتى قطر، بهجمات عديدة. كل هذه القضايا دليل على الطبيعة التوسعية والمثيرة للحروب لهذا الكيان القاتل للأطفال، والذي جعله نفسه صدارة أكثر الأنظمة كراهية في نظر العالم بهجماته المتتالية على دول المنطقة وقتله الأبرياء. واليوم، تتفق جميع دول المنطقة على إدانة جرائم هذا الكيان الشرير وضرورة التصدي لها.

وأكد العميد نصير زاده على دور تعزيز التعاون العسكري في رفع مستوى العلاقات بين البلدين، ودعا وزير الدفاع التركي لزيارة طهران ومتابعة الاتفاقيات المبرمة.

*ستبذل تركيا قصارى جهدها لتحسين الأمن وخاصة على الحدود المشتركة

من جانبه أشار وزير الدفاع التركي إلى أهمية زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى أنقرة، واعتبرها رمزًا واضحًا للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى وجود مجموعات إرهابية في المنطقة تحاول خلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى بتوجيه من بعض الحكومات من خارج المنطقة، أعلن الجنرال غولر استعداده للتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن في المنطقة، وأكد أنه كما تعتبر إيران أمن تركيا أمنها، فإن تركيا ستبذل كل جهد ممكن لتحسين الأمن، خاصة على حدودها المشتركة.

