إيران تدين الهجوم العسكري الصهيوني على "اسطول الصمود"

وأشاد بقائي، بالعمل الإنساني للناشطين والهيئات العامة من مختلف الدول في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومحاولة كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واصفًا هجوم الكيان الصهيوني على الاسطول بأنه انتهاك صارخ للقواعد الدولية وعمل إرهابي.

وفي إشارة إلى استمرار التطهير العرقي وقتل الأبرياء في غزة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مجددا على المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لجميع الحكومات لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومحاسبة المجرمين ومحاكمتهم، ودعا إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي في هذا الصدد.

