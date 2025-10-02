عراقجي یعقد اجتماعاً تشاوریاً مع سفراء إیران في برلین وباریس ولندن

وافادت وزارة الخارجية، انه عُقد مساء الاربعاء في وزارة الخارجية اجتماع تشاوري لوزير الخارجية مع سفراء جمهورية إيران الإسلامية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الذين تم استدعاؤهم إلى طهران للتشاور على خلفية التصرف غير المسؤول لهذه الدول الثلاث في إساءة استخدام آلية الزناد (تسوية النزاعات) في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي والعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية الثلاث في ضوء تصرفاتها غير المبررة وغير القانونية في استغلال مجلس الأمن الدولي ضد إيران، بالإضافة إلى الإجراءات المناسبة لحماية المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

endNewsMessage1