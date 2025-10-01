إعلان تفاصیل ترحیل 120 مهاجراً إیرانیاً من الولایات المتحدة

وأوضح نوش‌آبادي أن موضوع ترحيل المهاجرين الإيرانيين وغير الإيرانيين من الولايات المتحدة مطروح منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن إدارة الهجرة الأمريكية تعتزم ترحيل نحو 400 إيراني أغلبهم دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، وذلك في إطار النهج الجديد للحكومة الأمريكية المعادي للهجرة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الترحيل تشمل 120 إيرانياً دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وغالبيتهم عبر المكسيك، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت أسماء هؤلاء الأشخاص الذين سيصلون إلى إيران قريباً.

وأشار إلى أن هناك أيضاً بعض المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم رغم حيازتهم تصاريح إقامة، وفقاً لأسباب أعلنتها إدارة الهجرة الأمريكية، موضحاً أن وزارة الخارجية الإيرانية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية الاسترداد.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جونسون، التزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ «أكبر عملية ترحيل للأجانب غير الشرعيين في التاريخ»، مشددة على استخدام «كل الأدوات المتاحة» لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن إعادة هؤلاء المهاجرين تأتي بموجب اتفاق بين واشنطن وطهران، ووصفت ذلك بأنه مثال نادر على التعاون بين إدارة ترامب والحكومة الإيرانية. كما أشارت الصحيفة إلى أن طائرة أمريكية مستأجرة أقلعت من ولاية لويزيانا، حاملة هذه المجموعة عبر قطر إلى طهران، حيث من المتوقع وصولها اليوم الثلاثاء.

ونوهت الصحيفة إلى أن هوية هؤلاء الأشخاص وأسباب هجرتهم إلى الولايات المتحدة لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في ترحيل المهاجرين إلى دول مثل إيران بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية وعدم القدرة على إصدار وثائق السفر في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، لفتت نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة أعادت خلال عام 2024 أكثر من عشرين مهاجراً إيرانياً إلى بلادهم عبر رحلات تجارية متعددة، وهو العدد الأكبر في السنوات الأخيرة.

