العميد أسدي: مدى صواريخنا سيصل إلى أي نقطة تقتضيها الحاجة
أكد العميد أسدي، نائب شؤون التفتيش في مقر «خاتم الأنبياء (ص)»، أن مدى الصواريخ الإيرانية قابل للزيادة ليصل إلى «أي نقطة تقتضيها الحاجة». وأكد على حالة الاستعداد التام للقوات، مشددًا على الرد الحاسم على أي عدوان، ورافضًا مزاعم الدول الأوروبية بشأن تحديد قدرات الصواريخ.
وقال العميد أسدي، في تصريح لوكالة أنباء فارس: "الحمد لله، بالموارد المتاحة لدينا، نحن على أهبة الاستعداد بنسبة 100%. مع ذلك، لسنا نحن المبادرين للحرب ، ولكن إذا حاول أحد العدوان على بلدنا، فسنرد عليه بحزم. بفضل الله، أثبتنا خلال هذه السنوات الـ 46 أننا على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد بنسبة 100%".
وأشار إلى مزاعم بعض الدول الأوروبية حول ضرورة الحد من مدى صواريخ إيران، قال: "لا يسعني إلا أن أقول فليخسأوا لإطلاقهم مثل هذه المزاعم".
وأضاف: أن التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخي للجمهورية الإسلامية لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء.
وصرح العميد أسدي: "إذا رأيتم أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوما، فذلك بفضل قوة ومدى صواريخنا، ومداها سيصل إلى أي مكان تريده".