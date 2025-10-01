العميد أسدي: مدى صواريخنا سيصل إلى أي نقطة تقتضيها الحاجة

وقال العميد أسدي، في تصريح لوكالة أنباء فارس: "الحمد لله، بالموارد المتاحة لدينا، نحن على أهبة الاستعداد بنسبة 100%. مع ذلك، لسنا نحن المبادرين للحرب ، ولكن إذا حاول أحد العدوان على بلدنا، فسنرد عليه بحزم. بفضل الله، أثبتنا خلال هذه السنوات الـ 46 أننا على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد بنسبة 100%".

وأشار إلى مزاعم بعض الدول الأوروبية حول ضرورة الحد من مدى صواريخ إيران، قال: "لا يسعني إلا أن أقول فليخسأوا لإطلاقهم مثل هذه المزاعم".

وأضاف: أن التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخي للجمهورية الإسلامية لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء.

وصرح العميد أسدي: "إذا رأيتم أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوما، فذلك بفضل قوة ومدى صواريخنا، ومداها سيصل إلى أي مكان تريده".