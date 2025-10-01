إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون الأمني لمكافحة تهريب المخدرات

وأصدر المكتب الإعلامي للقيادة العامة لقوات مكافحة المخدرات الباكستانية (INP)، بيانا اليوم الأربعاء، أفاد فيه بأن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في قوات الشرطة الإيرانية، العميد إيرج كاكاوند، ووفده المرافق، التقوا في مقر قوات مكافحة المخدرات الباكستانية قائد الأركان الجنرال عبد المُعِيد.

وخلال المحادثات بين الطرفين، نوقشت بالتفصيل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وشدّد الطرفان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

واتفق رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية ونظيره الباكستاني على تحسين تبادل المعلومات بشكل أكبر لتفكيك شبكات تهريب المخدرات، واتخاذ إجراءات عملياتية مشتركة لمكافحة التهريب عبر الحدود، والتغلب على التحديات الحدودية المشتركة لمنع تهريب المخدرات عبر الحدود الإيرانية-الباكستانية.

كما سيقوم الوفد الإيراني بزيارة وزارة الداخلية الباكستانية ووزارة مكافحة المخدرات، والأكاديمية الوطنية لمكافحة المخدرات في إسلام آباد، ومركز النموذج للعلاج وإعادة تأهيل المدمنين في كراتشي، بالإضافة إلى وحدة مراقبة ميناء كراتشي، وذلك للتعرّف على البرامج التدريبية المتخصصة في باكستان، والإجراءات الوقائية من المخدرات، وبرامج إعادة تأهيل المدمنين.

وأعرب رئيس وفد شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية عن تقديره للجهود والأنشطة المستمرة التي تبذلها قوات مكافحة المخدرات الباكستانية للسيطرة على مشكلة المخدرات.

وأكد الطرفان مجددا التزامهما المشترك بإنشاء منطقة خالية من المخدرات وآمنة من خلال تعزيز التنسيق والتعاون، خصوصا في المناطق الحدودية المشتركة.

