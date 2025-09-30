إیران تستعد لاستقبال 120 من مواطنیها طردوا من الولایات المتحدة
أكد مسؤول الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء أن 120 إيرانيا طردوا من الولايات المتحدة، وأنهم سيعودون إلى البلاد خلال اليومين المقبلين.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية رحلت نحو 100 إيراني على متن طائرة من الولايات المتحدة إلى بلادهم.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤوليْن إيرانيين شاركا في المفاوضات ومسؤول أميركي مطلع على الأمر.
وقال المسؤولان الإيرانيان إن طائرة أميركية مستأجرة أقلعت من لويزيانا، الإثنين، ومن المقرر أن تصل إلى إيران عبر قطر، الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة أنه لم تتضح على الفور هويات الإيرانيين وأسباب محاولتهم الهجرة إلى الولايات المتحدة.