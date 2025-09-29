قائد الثورة يعزي اية الله سيستاني بوفاة عقيلته
بعث قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد على خامنئي، برسالة الى المرجع الديني الاعلى في العراق اية الله السيد علي سيستاني، معزيا سماحته بوفاة عقيلته.
ونص رسالة العزاء التي بعث بها قائد الثورة الاسلامية الى اية الله سيستاني، جاء على الشكل التالي : -
بسماللهالرّحمنالرّحیم
سماحة اية الله الحاج السيد علي سيستاني (دامت بركاته)، انني اقدم لكم العزاء بوفاة عقيلتكم الكريمة، سائلا الباري عزّ وجل ان يتغمدها برحمته وغفرانه.
السيد علي خامنئي
7 مهر 1404 ش
الموافق 29 سبتمبر 2025م