بيت



سياسة ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٥ - ١٥:٣٧:٣٢

قائد الثورة يعزي اية الله سيستاني بوفاة عقيلته

بعث قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد على خامنئي، برسالة الى المرجع الديني الاعلى في العراق اية الله السيد علي سيستاني، معزيا سماحته بوفاة عقيلته.