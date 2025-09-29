Iranian Labour News Agency
وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز يوم الاثنين بالتوقيت المحلي على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي إطار اجتماعاته الثنائية مع نظرائه والمسؤولين الدوليين، التقى عراقجي أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين.

وكان عراقجي، قد التقى حتى الآن العشرات من نظرائه والمسؤولين الدوليين وتحدث معهم، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات جانبية.

 

