وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك

وفي إطار اجتماعاته الثنائية مع نظرائه والمسؤولين الدوليين، التقى عراقجي أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين.

وكان عراقجي، قد التقى حتى الآن العشرات من نظرائه والمسؤولين الدوليين وتحدث معهم، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات جانبية.

endNewsMessage1