الاتحاد الاوروبي: أعدنا فرض حظر على صادرات إيران للنفط والأسلحة وطائرات الشحن

وأوضح أن "العقوبات الجديدة تحظر أيضا استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وتمنع طائرات الشحن الإيرانية من دخول مطاراتنا وتحظر صيانة الطائرات والسفن الإيرانية". كما أكد "تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى".

وكانت قد دخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ يوم أمس، بعد انقضاء مهلة "آلية الزناد" التي أطلقتها سلطات فرنسا وألمانيا وبريطانيا في نهاية آب الماضي ضد إيران، بتهمة عدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

وستجمد العقوبات الدولية مجددً الأصول الإيرانية في الخارج وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، كما تستهدف أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

endNewsMessage1