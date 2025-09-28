ظريف: فشل الترويكا الأوروبية في إجبار إيران على الاستسلام دفعهم لتفيعل آلية سناب باك

وفي منشور له عبر حسابه في منصة "إكس"، كتب وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف: إن فشل الترويكا الأوروبية في إجبار إيران على الاستسلام خلال ست سنوات من انتهاك الاتفاق النووي و 12 يوما من الحرب، دفعها الى سوء استخدام مجلس الأمن الدولي لإعادة تفعيل قرارات منتهية الصلاحية بشكل غير قانوني.

وأضاف ظريف: "هذا الإجراء لن يحسّن موقف الدول الأوروبية الثلاث التفاوضي، بل سيُنهي تماما دورها في الدبلوماسية مع إيران".

