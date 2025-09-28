ظريف: فشل الترويكا الأوروبية في إجبار إيران على الاستسلام دفعهم لتفيعل آلية سناب باك
معرف الأخبار : 1692744
رأى وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، أن فشل الترويكا الأوروبية في إجبار إيران على الاستسلام دفعها إلى سوء استخدام مجلس الأمن الدولي لإعادة تفعيل قرارات منتهية الصلاحية بشكل غير قانوني.
وفي منشور له عبر حسابه في منصة "إكس"، كتب وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف: إن فشل الترويكا الأوروبية في إجبار إيران على الاستسلام خلال ست سنوات من انتهاك الاتفاق النووي و 12 يوما من الحرب، دفعها الى سوء استخدام مجلس الأمن الدولي لإعادة تفعيل قرارات منتهية الصلاحية بشكل غير قانوني.
وأضاف ظريف: "هذا الإجراء لن يحسّن موقف الدول الأوروبية الثلاث التفاوضي، بل سيُنهي تماما دورها في الدبلوماسية مع إيران".