لاریجاني: ‏دعم إیران للبنان ومقاومته بناءً على توجیهات قائد الثورة الاسلامیة

واستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي ‌لاريجاني بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني.

وقد أكد الدكتور لاريجاني ‌وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله) ومواكبة الحكومة ‌والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته. ‌

وشكر سماحة الشيخ نعيم قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة ‌السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته.

وأكد للوفد بأن لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ ‌الإسرائيلية، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال، ومن يرى مواقف الناس ‌الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأضاف: حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي ‌يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة. ونحن نؤمن أن لهذا الجبروت ‌العدواني الإسرائيلي نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته. ‌