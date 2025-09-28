اللواء حاتمي: نراقب العدو وسنرد على أخطائه بشدة

وقال اللواء "أمير حاتمي" خلال مراسم ختام الدورة العسكرية المشتركة الثالثة والعشرين لطلاب جامعات ضباط الجيش الإیراني،إن القوات المسلحة، وخاصة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لديها مهمة بالغة الأهمية تتمثل في حماية وصيانة استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها ونظامها المقدس.

وتابع قائلا: لقد هدد العدو، بخيال ساذج وحسابات خاطئة، أمن البلاد ووحدة أراضيها واستقلالها ونظامها الإسلامي لكن في النهاية، هُزم بفضل صمود الشعب الإيراني العظيم والقوات المسلحة.

وأضاف أن القوات المسلحة القوية بدعم الشعب والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامیة أحبطت العدو في تحقيق مطامعه غير المشروعة وألحقت به الهزيمة، وخرج الشعب الإيراني العظيم منتصراً.

واعتبر اللواء حاتمي جاهزية القوات المسلحة دائمة، وقال إن هذه الجاهزية قيمة للغاية ونحن نراقب العدو باستمرار وسوف نتعامل بشدة مع أي خطأ سيرتكبه.

وأضاف أن العدو یحاول وراء زرع الشكوك في نفوس الشعب، وخاصة الشباب،لكن وجود الشباب الشجعان في الجيش يُطمئن الشعب الإيراني العظيم.

وخاطب قوات الجيش الإيراني قائلاً: رسالتكم إلى الشعب الإيراني الإسلامي العزيز والواعي والصبور هي أننا أبناءكم في الجيش، ضامنون لأمنكم وصحتكم وثروتكم، ولا ينبغي أن تهتموا بتخرصات الأعداء وواصلوا حركتكم من أجل تقدم البلاد.

وعن دور الشعب الإيراني في حرب الـ12 يوما، قال القائد العام للجيش: إن الشعب الإيراني العظيم والواعي لعب الدور الأهم بذكاء في حرب الـ12 يوما المفروضة، وإذا لزم الأمر فإنه سيعود إلى الميدان مرة أخرى وسيلعب دوره بمسؤولية.

وأکد أننا في الجيش حريصون على ألا يطمع أحد في حدود شرف وكرامة الشعب الإيراني، وأضاف : سينفذ الجيش مهمته بيقظةٍ دائمة.

وتابع:نحن بحاجة إلى قوات مسلحة وجيش أقوى وأكثر حكمة وعلما وتخصصا. وعليكم أيها الشباب الأعزاء، أن تكتسبوا المعرفة والخبرة اللازمتين،وأن تصلوا إلى أعلى مستويات الكفاءة، لتؤدوا رسالتكم في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أكمل وجه، وتخدموا وطنكم وشعبكم من أجل التقدم المتزايد لإيران الإسلامية.

وأكد اللواء "أمير حاتمي" أن هدف العدو من خلال المساعي اليائسة والمؤامرات والإجراءات مثل فرض العقوبات الجائرة بالإضافة إلى ممارسة الضغط على الشعب الإيراني العزيز، هو تدمير القدرات وخلق التشاؤم والفجوة بين الشعب والنظام المقدس للجمهورية.

وأضاف القائد العام للجيش: لیعلم العدو أننا بقدراتنا وإمكانياتنا وإرادتنا ومثلنا العليا سننتصر حتما.

