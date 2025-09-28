قاليباف: أي إجراء ضد إيران استناداً إلى آلية الزناد سيُواجَه برد حازم

وأوضح قاليباف، أن "تنفيذ آلية الزناد أمر غير قانوني ولسنا ملزمين بتنفيذ القرارات بما فيها تعليق التخصيب"، معتبراً أن "الطريق الوحيد لردع العدو عن مهاجمتنا هو تعزيز عناصر القوة وخاصة تقوية القدرات الدفاعية والحفاظ على الوحدة الوطنية".

ورأى أن "التفاوض يعني بالنسبة للدول الغربية الخداع والضغط بهدف نزع القوة الصاروخية الإيرانية"، مضيفاً "إيران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم".

وفي الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قال قاليباف "السيد الشهيد حسن نصر الله باق في قلوب الشباب المقاوم للاستكبار والصهيونية، وهو من دحر العدو الصهيوني من لبنان وعزز فكرة المقاومة في كل العالم الإسلامي".

