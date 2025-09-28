عراقجي: تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد إساءة للمسار القانوني

وكتب عراقجي على في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء السبت ، ردًا على قرار مجلس الأمن: في خطابي أمس أمام مجلس الأمن الدولي، شرحتُ كيف خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية، وكيف دفنتها الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا).

وأضاف: "كل ما حدث في نيويورك يُثبت أن فشل المحادثات لم يكن عرضيًا. كان رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث للدبلوماسية خطوةً متعمدةً مبنيةً على سوء تقدير؛ "المتنمرون على حق وسيستسلم الشعب الإيراني تحت ضغطهم!" الإصرار على هذه الافتراضات الخاطئة لن يحل الأزمة الحالية غير الضرورية.

وتابع عراقجي: "في تصريحاتي أمس، أكدتُ أن الدول الأوروبية الثلاث لم تف بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وبالتالي ليس لها الحق في مطالبها الحالية".

وأكد وزير الخارجية: "إن استخدامهم لما يسمى بآلية الزناد "العودة السريعة" ليس سوى إساءة فادحة للإجراءات القانونية. سينتهي قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 . لا يمكن إعادة فرض العقوبات المرفوعة، وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية".

