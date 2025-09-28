أوغندا تستهجن استخدام مجلس الأمن كأداة للضغط على إيران

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره الأوغندي الجنرال أودونغو جيجي أبو بكر ، يوم السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والزراعية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الأهمية البالغة التي توليها إيران لتوسيع العلاقات مع الدول النامية، وخاصة في القارة الأفريقية، وأعلن استعداد إيران لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما تبادل وزيرا الخارجية الإيراني والأوغندي وجهات النظر حول التطورات الدولية.

وأعرب عراقجي عن تقديره لجهود أوغندا ومبادراتها بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز، وشدد على ضرورة أن تلعب حركة عدم الانحياز دورًا أكثر فاعلية في مواجهة الأحادية وانتهاك القوانين ​على المستوى الدولي، وخاصة العقوبات الجائرة ضد الدول النامية.

بدوره أكد وزير الخارجية الأوغندي على الموقف المبدئي لبلاده وحركة عدم الانحياز في إدانة العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على إيران، وأستهجن استخدام مجلس الأمن الدولي كأداة للضغط على إيران، وأكد دعم أوغندا لحق جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

endNewsMessage1