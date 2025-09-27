اللواء صفوي: اتفاق الدفاع السعودي الباكستاني المشترك تطور إيجابي قد يمهد لتحالف أوسع بمشاركة إيران

أشاد اللواء رحيم صفوي، مستشار قائد الثورة الإسلامية، باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي أبرمتها السعودية وباكستان مؤخراً، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تمهد الطريق لتشكيل تحالف إقليمي شامل يشمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي مقابلة مع شبكة "إس إن إن" الإيرانية، أكد صفوي أن توقيع السعودية وباكستان لهذه الاتفاقية الدفاعية المشتركة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن انضمام إيران لهذا التحالف سيكون مكسباً للجميع.

وأشار إلى أن تراجع الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط وتحول تركيز الولايات المتحدة نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ يفتح آفاقاً جديدة للدول الإسلامية في المنطقة لتوحيد جهودها في إطار تحالف إقليمي مستدام يعزز الردع المشترك ويصون الأمن الجماعي.

يُذكر أن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي وقّعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في 17 سبتمبر الجاري، تنص على اعتبار أي اعتداء على أحد الطرفين اعتداءً على الطرف الآخر، وتعكس التعاون الطويل الأمد بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، مع تأكيد المسؤولين السعوديين أن الاتفاقية شاملة لجميع الوسائل العسكرية، وتهدف إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهمية تعزيز الأمن الجماعي والحوار البناء بين دول المنطقة، وتؤيد أي جهود تصب في تحقيق الاستقرار والتنمية، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الأوضاع.

endNewsMessage1