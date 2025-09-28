عراقجي: إعادة تفعيل القرارات المنتهية وفق القرار 2231 غير قانونية.. وإيران ترفض الالتزام بها تماما

وجاء في رسالة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يوم السبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن سانغ جين كيم، بشأن خرق الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لواجباتها، بالإضافة إلى عدم قانونية آلية الزناد "سناب باك": أُرسلت هذه الرسالة بشأن الجهود اليائسة التي بذلتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا لإبقاء البرنامج النووي السلمي لجمهورية إيران الإسلامية مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن، وذلك من خلال السعي لإحياء القرارات التي أُنهي العمل بها بموجب القرار 2231 (2015). وفي هذا الصدد، أودّ التأكيد على الموقف المبدئي لجمهورية إيران الإسلامية على النحو التالي:

كما أوضحتُ في رسائل سابقة، فإن إخطار الدول الأوروبية الثلاث ببدء ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" معيبٌ قانونيًا وإجرائيًا، وبالتالي فهو باطل. وقد جاء هذا الإجراء من جانب الدول الثلاث في وقتٍ رفضت فيه هي نفسها الوفاء بالتزاماتها، ورفضت استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة، وواصلت تقويض القرار 2231 (2015) من خلال المطالبة بترتيبات تتجاوز نطاقه، بل بررت هجمات عسكرية على منشآت سلمية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. إن استنادها إلى ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" يُعدّ إساءة استخدام واضحة للإجراءات. إن محاولات إحياء القرارات منتهية الصلاحية ليست فقط بلا أساس قانوني، بل هي أيضًا غير مبررة سياسيًا وأخلاقيًا. لقد تم بالفعل حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات العسكرية غير القانونية للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية قد غيرت الوضع جذريًا وجعلت القرارات المنتهية قديمة ومنفصلة عن الحقائق القائمة. تنص الفقرة 11 من منطوق القرار 2231 على أنه ينبغي لمجلس الأمن "أن يأخذ في الاعتبار آراء الدول المعنية". ومن المؤسف أنه على الرغم من المواقف الواضحة للأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما إيران والصين والاتحاد الروسي، طرح رئيس المجلس مشروع القرار للتصويت.

وكما تم التأكيد عليه في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 أغسطس 2025، لا يمكن لمجلس الأمن التصرف بناءً على الإخطار المعيب من الدول الأوروبية الثلاث. أي إجراء يتعارض مع القرار 2231 أو يتعارض معه لا يُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزامات قانونية.

علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار المقدم من جمهورية كوريا، صرّح العضوان الدائمان في مجلس الأمن، الصين وروسيا، إلى جانب الجزائر وباكستان، صراحةً بأن العقوبات ملغاة ويجب أن تبقى كذلك.

وأكد امتناع رئيس المجلس، جمهورية كوريا وغويانا، عن التصويت لصالحه، عدم شرعية المشروع.

وأكد فشل مشروع القرار عدم إلزام أي دولة بإعادة فرض القيود السابقة. ينص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوضوح على أنه لا يمكن إنشاء التزامات من خلال إجراءات غير صالحة أو عدم وجود توافق في الآراء في المجلس.

وأظهر التصويت في 26 سبتمبر/أيلول 2025 على مشروع القرار المقدم من روسيا والصين لتمديد القرار 2231 تقنيًا، مرة أخرى، انقسام مجلس الأمن وافتقاره إلى توافق في الآراء بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران. يُحاكي هذا الوضع ما كان سائدًا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عندما أطلقت الولايات المتحدة، بشكل غير قانوني، ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك". في ذلك الوقت، صرّح رئيس المجلس صراحةً في رسالة مؤرخة 25 أغسطس/آب 2020 بأن المجلس ليس في وضع يسمح له بالتصرف في هذا الشأن.

لاحقًا، وفي رسالة مؤرخة 21 سبتمبر/أيلول 2020، أكّد ثلاثة عشر عضوًا أن رسالة الولايات المتحدة لا تُشكّل إشعارًا ببدء آلية الزناد "سناب باك" بموجب الفقرة 11 من القرار 2231، وأنه لم يتم تفعيل أي عملية تلقائية. في أكتوبر/تشرين الأول 2020، امتنع الأمين العام والأمانة العامة أيضًا عن تنفيذ أو إعادة تفعيل آلية العقوبات، مُشيرين إلى وجود خلافات وعدم توافق في الآراء في المجلس. بناءً على ما سبق، وكما ذكرتُ بوضوح في بياني بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2025 في اجتماع مجلس الأمن، أُعلن ما يلي:

- فقدت الدول الأوروبية الثلاث أي صلاحيةٍ لتبرير "الخرق الجوهري" بانتهاكها التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. إن استنادها إلى ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" هو ببساطة إساءةٌ فادحةٌ للإجراءات.

- إن مشروع القرار الذي قدّمه رئيس المجلس للتصويت عليه في 19 سبتمبر/أيلول لا يفي بمتطلبات القرار 2231، ولا يُمكنه إعادة فرض العقوبات التي تم إنهاؤها بالفعل.

- إن جهود الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات التي تم إنهاؤها عقيمةٌ وباطلة.

- يجب أن ينتهي العمل بالقرار 2231 كما هو مُتفق عليه. وستنتهي جميع القيود المتعلقة بالمجال النووي بموجب القرار 2231 نهائيًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ولن تعترف جمهورية إيران الإسلامية بأي محاولةٍ لتمديدها أو إعادتها أو تنفيذها بعد هذا التاريخ.

وعليه، ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا مزاعم إعادة العمل بالقرارات التي أُنهي العمل بها بموجب القرار 2231 (2015)؛ فلا إيران ولا أي عضو في الأمم المتحدة مُلزم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية.

ونعتمد على شعوركم بالمسؤولية لضمان عدم السماح لبعض الحكومات الغربية، التي تتصرف خارج إطار القانون وبدوافع سياسية ضيقة، بإساءة استخدام الأمانة العامة لممارسة الإكراه السياسي ضد إيران. إن مثل هذه الإساءة ستقوض مصداقية الأمم المتحدة وحيادها، وتُقوّض سلطة مجلس الأمن.

لذلك، ندعو سعادتكم إلى منع أي محاولة لإحياء آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وفريق الخبراء. ولا ينبغي تخصيص أي موارد من الأمم المتحدة أو استخدامها لدعم مثل هذه الإجراءات غير القانونية.

لطالما أبدت جمهورية إيران الإسلامية استعدادها للدبلوماسية بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة ومستدامة.

وللأسف، اختارت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة طريق المواجهة، متوهمةً أن إيران ستستسلم للإكراه. لقد أثبت التاريخ زيف هذا الافتراض، وسيثبته مجددًا. ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها. أي محاولة للإضرار بإيران ستُقابل بردود مناسبة، وتقع المسؤولية الكاملة على عاتق من فضّلوا المواجهة والضغط على التعاون.

