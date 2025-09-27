متحدثة الحكومة ردا على تفعيل "آلية الزناد": قواتنا جاهزة للرد بشكل قوي في حال وقوع أي هجوم

وأكدت في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن "ردنا على تفعيل آلية الزناد سيكون متناسبا مع مصالحنا الوطنية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح شعبنا"، مشدّدةً على أنّ "قواتنا العسكرية جاهزة للرد بشكل قوي في حال وقوع أي هجوم". ولفتت مهاجراني إلى "أننا مستعدون للتفاوض مع أي جهة تحترم حقوقنا".

وكانت قد أُدرجت آلية "الزناد" ضمن اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة "5+1"، لتكون بمثابة ضمانة للدول الموقّعة، تتيح لها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسرعة وفاعلية، في حال ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية.

