لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة قاسم وأدعمها والسعودية دولة شقيقة لنا وهناك مشاورات بيننا وبينها

وتابع لاريجاني: "أنا سعيد جدًا بهذا اللقاء، ولبنان دولة صديقة لنا، لذلك نتشاور معه في مختلف القضايا، خاصةً في ظل تسارع الأحداث في هذه الأيام".

وأضاف: "نتطلع إلى أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة، وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا".

وأشار لاريجاني إلى أنّه يشيد بمبادرة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، مؤكداً أن "السعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا، واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد، وموقف قاسم صائب تمامًا، وأعتقد أن هذه الخطوة هي بالاتجاه الصحيح لراحة الشعب".

