بزشكيان: أميركا طلبت من إيران تسليمها كل اليورانيوم المخصب مقابل رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر

وقال "مسعود بزشکیان" في مقابلة مع الصحفيين الیوم السبت قبیل مغادرته نيويورك متوجها إلى طهران: في ظل انشغال العالم بعقد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان حضورنا وإلقاء كلماتنا في هذه الجمعية فرصة لنا للتعبيرعن مواقفنا وسعينا للتعبيرعن صوت مظلومية الشعب الإیراني وشهداء الوطن وحقانیة البلاد.

وأضاف رئيس الجمهوریة : أجرينا لقاءات ومباحثات مثمرة للغاية مع رئيس فرنسا، ورؤساء ورؤساء وزراء فنلندا، وسويسرا، والنرويج، والعراق، وبوليفيا، ورئيس المجلس الأوروبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وعبرنا عن مواقفنا وآرائنا، وتحدثنا أيضا عن البرنامج النووي وكيفية تفاعلنا.

وتابع قائلا : توصلنا إلى نتيجة مع الأطراف الأوروبية ، لكن وجهة النظر الأمريكية شيء آخر .

وأضاف: لم نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية "سناب باك" لأن مطالب الأمريكيين غير مقبولة، إنهم يطالبوننا بإعطائهم كل ما لدينا من اليورانيوم المخصب،وفي المقابل يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال الرئیس "بزشکیان" إنهم سيقدمون طلبا آخر بعد بضعة أشهر ويقولون إننا نريد بدء عملية إعادة فرض العقوبات.

وأضاف: إذا اضطررنا للاختيار بين مطلبهم غير المنطقي وإعادة فرض العقوبات "آلية سناب باك" ، فسيكون ذلك آلية "سناب باك" ، ورغم ذلك، سنحل جميع مشاكلنا.

وقال: لقد اتخذنا الترتيبات اللازمة في حالة تفعيل آلية "سناب باك" وقال: بفضل العلاقات التي تربطنا بجيراننا ودول مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك الشعب الإيراني العزيز الذي يؤمن ببلاده وسلامة أراضيه وعزته، فإننا سنخرج من هذا الوضع.

نهضة کراهیة الکیان الصهيوني تشكلت

وأكد قائلا: إن تصرفات إسرائيل والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لها لم تجلب سوى الكراهية لجميع أحرار العالم، وقد تبلورهذا التوجه في النقاشات والمفاوضات الدولية.

وأشارالرئیس" بزشكيان" إلى اللقاءات والمحادثات والجلسات التي عُقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: لقد حاولنا أن ننقل حقیقة سياسة وسلامة الأنشطة النووية لبلادنا إلى العالم من خلال الدبلوماسية، کما حاولنا أن نؤكد أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وأن ما تقوله إسرائيل والولايات المتحدة هو مسرحية لتوجيه الاتهامات إلى إيران.

