إسلامي: إيران متمسكة بالحوار والوكالة الدولية ملزمة بإدانة الاعتداءات الأميركية على منشآتنا النووية

وأكد محمد إسلامي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" للأنباء على هامش منتدى أسبوع الطاقة الذرية الدولي في موسكو، أن على الولايات المتحدة أن تثبت استعدادها للحوار والتفاوض.

وأضاف: من المهم أن تكون المفاوضات حوارا واتفاقا وإذا أعلنتم منذ البداية أن نتيجة المفاوضات يجب أن تكون هذا أو ذاك، فهذه ليست مفاوضات. للمفاوضات أجندة، حيث يجري الحوار، ويتخذ قرار مشترك بناء على نهج متوازن ومتناسب وعادل.

وأضاف إسلامي أن هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك، إذا أعلن أحدهم شيئا، فعليه أن يظهر إرادته واستعداده للقيام بذلك.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الأميركية الأخيرة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، قال: إذا لم يدينوها فكيف يمكننا أن نثق بهم؟"هذه مسألة تتعلق بأمننا القومي. قانون برلماننا يضمن الأمن، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة قانونا بإدانة هذه الهجمات.

وقال: أرسلنا رسالة رسمية وأبلغنا الوكالة. ووفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات، أبلغنا بالأمر، وكان ينبغي على الوكالة الإقرار به وإدانته، وعدم الإدانة يشير إلى انعدام الثقة.

وأکد إسلامي أن قانون برلماننا واضح، ولن يستأنف هذا التعاون ما لم تُلب شروطه. كما وضعت وزارة خارجيتنا شروطا، ويجب أن تستند المفاوضات التي أجرتها والاتفاق الذي توصلت إليه مع الوكالة إلى هذه الشروط؛ ويجب اتباعها واستخدامها كأساس لعملها.

