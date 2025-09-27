لاريجاني: العدوان على قطر دليل واضح على كلام الشهيد نصر الله عن الاعتداءات الصهيونية على دول المنطقة

ووصل لاريجاني إلى مطار بيروت الدولي اليوم السبت، للمشاركة في المراسم الخاصة التي تقام بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد "حسن نصرالله"، والسيد "هاشم صفي الدين"، وثلة من رفاقهما الأبرار.

وقال لاريجاني إن أحد أهداف هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان، مضيفا: متفائلون بما يتعلق بمستقبل المنطقة ونرى صحوة فيها.

وأضاف أن سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحاًللشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله سماحة السيد حسن نصرالله منذ عقود.

وأوضح أن جميع الدول قد تكون عرضة للعدوان الصهيوني وما حصل في قطر يؤكد صدق هذه المقولة لذا تبحث دول المنطقة عن آليات للتعاون في ما بينها وهذا نهج صحيح ندعمه.

وقال: إننا شعبان تجمعهما علاقات صداقة تاريخية وقد تعززت هذه الصداقة والمحبة خلال السنوات الأخيرة ولطالما دعمنا وجود حكومة قوية ومستقلة في لبنان.

وصرح أن لبنان بلد صغير جغرافيا لكن شعبه عظيم وقوي، مضيفا: في هذه الساحة ولدت المقاومة ويعتبر لبنان اليوم خندقا منيعا ضد الكيان الصهيوني.

وقال: إننا نتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام، وتابع: من المقرر أن نقوم بعدد من اللقاءات خلال هذه الزيارة.

ووفقا لما أعلنته السفارة الايرانية في بيروت، سيعقد لاريجاني خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق لاريجاني في هذه الزيارة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، "إبراهيم عزيزي".

هذا وأفادت قناة المنار اللبنانية أن أول اللقاءات سيكون مع رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، في عين التينة قبل الظهر، ثم مع رئيس مجلس الوزراء "نواف سلام"، في السراي الحكومي ظهرا. وعصرا سيشارك في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد سماحة السيدين القائدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين ورفاقهما في مرقد سيد شهداء الأمة.

