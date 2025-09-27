إيران تستدعي سفراءها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور بعد استغلال آلية الزناد

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الطاقة الذرية بأنها استأنفت عمليات التفتيش داخل إيران خلال هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده أن الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة سيظل ساريًا شرط ألا يتم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك محاولات إعادة فرض العقوبات. وأوضح أن إيران مستعدة لحوار بناء حول برنامجها النووي، وتُصِرّ على حقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار.

وأشار عراقجي إلى أن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد وعادل يعالج مخاوف جميع الأطراف ويلغي العقوبات الجائرة.

وفي إطار اللقاءات الدبلوماسية، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني سيسعى إلى لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وآلية الزناد لإعادة العقوبات.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية حول ملف العقوبات، في حين تؤكد إيران أنها لن تتخلى عن حقوقها النووية المشروعة وستواجه أي محاولات إعادة للعقوبات عبر القنوات الدبلوماسية المعترف بها.

