مندوب إيران في الأمم المتحدة: لا مكان لمجرم حرب في الجمعية العامة

وأشار مندوب ايران إلى أن الكيان الصهيوني بُني على أساس الاحتلال والعدوان والإرهاب والفصل العنصري منذ نشأته، وشن حروبًا واعتداءات عديدة على جميع جيرانه، بل وحتى على دول أخرى في المنطقة وخارجها. خلال العامين الماضيين فقط، هاجم الكيان غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن وإيران وقطر، بينما يتحدث علانية عن خطة تُسمى "إسرائيل الكبرى"، والتي تتضمن احتلال المزيد من الدول.

وحذّر من أن الكيان الصهيوني هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في غرب آسيا، وأنه إذا لم يتم احتواؤه، فسيجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة. وشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لهجمات الكيان على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن ومناطق أخرى.

وفي إشارة إلى استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 180 ألفًا اخرين خلال العامين الماضيين، اعتبر استخدام الكيان لتجويع المدنيين كأداة حرب، والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة، مثالًا واضحًا على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما أشار إلى استشهاد حوالي 250 صحفيًا خلال هذه الفترة، واصفًا ذلك بأنه اعتداء مباشر على حرية الإعلام.

واستشهد المندوب الإيراني بمثال آخر على عدوان الكيان وهو الهجوم على مدى 12 يومًا على إيران في حزيران/يونيو، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من ألف من المدنيين والعسكريين بمن فيهم مسؤولين مدنيين وقادة عسكريين ونساء وأطفال. ووصف هذا العمل بأنه انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة القاعدة القطعية التي تحظر استخدام القوة.

كما أكد أن مزاعم الكيان الصهيوني بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني ليست سوى ذريعة كاذبة لم تقبلها حتى الولايات المتحدة، ولم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن عن أي علامات على انحراف في الأنشطة النووية السلمية الإيرانية. وأضاف أن البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدوليين.

ورفض المندوب الإيراني رفضًا قاطعًا جميع الاتهامات الجديدة والقديمة الموجهة ضد البلاد، مؤكدًا أن هذه الغارات الجوية ليست سوى للتغطية على جرائم الكيان الصهيوني. كيان ارتكب الجرائم الدولية الأربع الكبرى: العدوان، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بشكلٍ منظم ومتزامن.

وأشار إلى أن "الكيان الإسرائيلي مبنيٌّ بطبيعته على العدوان والاحتلال والقمع والفصل العنصري والإرهاب. منذ نشأته، شنّ هذا الكيان المُحرِّض للحروب والتوسع عشرات الحروب، ولم يكتفِ بغزو جميع الدول المحيطة به دون استثناء، بل هاجم دولًا أخرى في المنطقة".

وأضاف: "في العامين الماضيين فقط، شن هذا الكيان العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن وإيران وقطر. لكن حتى هذا لم يكن كافيًا لهذا الكيان المحتل، كما كشف الإعلان الأخير لرئيس وزرائه المجرم؛ فقد روّج لوهم إقامة "إسرائيل الكبرى" وهي خطة تتطلب غزو أربع دول أخرى على الأقل".

وفي الختام أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل كامل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومة الاحتلال والعدوان، وأن إيران لن تتردد أبداً في الدفاع عن أرضها وشعبها ومصالحها الحيوية ضد اعتداءات الكيان الصهيوني.

