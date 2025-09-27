بزشکیان: لا نعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووی
معرف الأخبار : 1691800
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنّ بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك في تصريح قبل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وحذر بزشكيان، في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنّ الدول الكبرى تبحث عن "ذريعة سطحية لإشعال المنطقة".
وشدد الرئيس الإيراني، على أن "حائط انعدام الثقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح مرتفعا وسميكا".
وفي وقت سابق، أخفق مجلس الأمن في اعتماد قرار روسي صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لستة أشهر.