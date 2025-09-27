بزشکیان: لا نعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووی

وحذر بزشكيان، في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنّ الدول الكبرى تبحث عن "ذريعة سطحية لإشعال المنطقة".

وشدد الرئيس الإيراني، على أن "حائط انعدام الثقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح مرتفعا وسميكا".

وفي وقت سابق، أخفق مجلس الأمن في اعتماد قرار روسي صيني لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لستة أشهر.

