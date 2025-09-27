عراقجي: آلية الزناد لاعادة فرض العقوبات على ايران ستفشل كما فشل الهجوم العسكري

وقال عراقجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الأمن: اجرى مجلس الامن قبل لحظات عملية التصويت على مشروع القرار الذي قدمته الصين وروسيا لإعطاء فرصة أخرى للدبلوماسية الا ان المجلس رفض المجلس مشروع القرار هذا بضغط من الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تُعرقل فيها الدبلوماسية.

واضاف: في خطابي أمام المجلس، أكدت على النقاط التالية:

لأكثر من عشرين عاماً، كانت إيران عضواً مسؤولاً في معاهدة حظر الانتشار النووي. وقد سعينا بشفافية إلى ضمان حقنا غير القابل للتصرف في الطاقة النووية السلمية. وفي عام ٢٠١٥، وبعد عامين من المفاوضات، تم التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. تمت الموافقة على الاتفاق بالإجماع بموجب القرار 2231. وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 تقريرًا متتاليًا تؤكد امتثال إيران الكامل. ولم يُفتش أي برنامج نووي آخر بهذه الطريقة.

ومع ذلك، في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، منتهكةً القرار 2231؛ دون أي أساس قانوني. دون أي مبرر! وظلت إيران ملتزمة به بالكامل لمدة عام. ولم تتخذ إيران إجراءات تصحيحية مشروعة وتدريجية إلا بعد أن أخفقت الدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بوعودها.

إن أزمة اليوم هي نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة وتقاعس أوروبا. لقد خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية، ودفنتها الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا). لسنوات، شوهت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث البرنامج السلمي الإيراني. وكررت ادعاءات الكيان الإسرائيلي الكاذبة، في حين أنه يمتلك الترسانة النووية الوحيدة في المنطقة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي. إن هذه الازدواجية في المعايير صارخة ومقززة.

رغم الاغتيالات والعقوبات وقصف المنشآت الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تنتهك إيران خطة العمل الشاملة المشتركة، أو معاهدة حظر الانتشار النووي، أو التزاماتها المتعلقة بالضمانات. عندما دعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى مفاوضات، استجابت إيران بحسن نية. عُقدت خمس جولات من المفاوضات. عشية الجولة السادسة، هاجم الكيان الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منشآت نووية في إيران، وقتل علماءنا، مع آخرين بمن فيهم نساء وأطفال. كان هذا إرهاب دولة. لم تُدنه الدول الأوروبية الثلاث قط.

بدلاً من الدبلوماسية، سعت الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد. من ناحية أخرى، وقّعت إيران مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة في 9 سبتمبر/أيلول. وقد لاقت هذه المذكرة ترحيبًا من الوكالة والمجتمع الدولي. لكن في نيويورك، تم تجاهل جميع مقترحات إيران البناءة.

تصرفت روسيا والصين بمسؤولية. اقترحتا تمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر للحفاظ على الدبلوماسية. عرقلت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة ذلك. أقوالهم لا تتطابق مع أفعالهم. هدفهم هو المواجهة، لا الحوار.

موقف إيران من تفعيل آلية الزناد واضح؛ هذا الإجراء غير قانوني، وباطل، ولا أساس له.

لا يمكن للدول الأوروبية الثلاث التي انتهكت الاتفاق ادعاء "الخرق الجوهري". ستنتهي قيود القرار 2231 نهائيًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأي محاولة لإحيائها أو تمديدها باطلة.

ندعو رئيس مجلس الأمن إلى إعلان عدم قانونية قرار اليوم. وندعو الأمين العام إلى الامتناع عن أي دور في إحياء العقوبات التي انتهت صلاحيتها. سيتحمل من يتبعون هذا المسار غير القانوني المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي لحق بمصداقية الأمم المتحدة والعواقب الإنسانية على الشعب الإيراني.

يجب ألا تُرسى هذه السابقة الخطيرة. إذا كان من الممكن انتهاك الاتفاقات بإرادتهم، فلا يمكن لأي دولة أن تثق بالتزاماتها الدولية. إذا فُرضت التدابير غير القانونية بالقوة بدلًا من القانون، فسيفقد مجلس الأمن نفسه سلطته.

اسمحوا لي أن أختم بهذا: لقد فشلت الضربات العسكرية. ستفشل آلية الزناد ايضا. الحل الوحيد هو الحوار. وقد أثبت الاتفاق النووي ذلك. لن ترضخ إيران أبدًا للضغوط. لن نستجيب الا للاحترام. الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية.

المسؤولية تقع على عاتق من انتهكوا التزاماتهم وقوّضوا القانون الدولي.

